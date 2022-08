François Mancabou enterré ce mardi : le message à sa famille de Guy Marius Sagna qui réclame justice

Va François Mankabou !



Va à notre Seigneur !



Va te reposer !



Nous sommes allés aujourd'hui accompagner notre frère François Mankabou à sa dernière demeure et soutenir sa famille, sa communauté mancagne en ces moments difficiles de tristesse, de douleur.



À Clémentine Coly femme d'un époux assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires,



Aux enfants de François Mankabou, enfants d'un père assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires,



Je vous présente à nouveau mes condoléances.



Nous exigeons à nouveau lumière et justice sur les conditions inhumaines, cruelles et dégradantes ayant causé la mort de notre frère François Mankabou.



Macky Sall, range ton épée avec laquelle tu as assassiné François Mankabou, Alexis Abdoulaye Diatta, Idrissa Goudiaby, nos 14 martyrs de mars 2021...et n'oublie jamais : qui tue par l'épée périra par l'épée.



Plus jamais ça !



Crédit photo : Aliou Gérard Koïta

GMS,