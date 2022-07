François Mankabou, cité dans l'affaire des "Forces Spéciales" est mort, après plusieurs jours dans le coma

François Mankabou, l’un des hommes accusé de faire partie d’un “complot contre l’autorité de l’Etat est mort annonce kewoulo.



” Agé de 51 ans, cet homme au passé plus que lisse avait été arrêté le 17 juin dernier et accusé de “participation à un mouvement insurrectionnel” et “d’atteinte à la sureté de l’Etat”, “le Vieux gradé”, est mort hier soir à 23h 30 dans les services des soins intensifs de l’hôpital Principal de Dakar des suites des “violences et tortures subies en détention dans les locaux de la Sureté Urbaine” du commissariat central de Dakar.



Sa mort a été annoncée hier soir, vers 23heures 30 à sa famille. Joint au téléphone, son ainé, Raymond N’zalé que le roi des Mankagne a dépêché à Dakar a fait savoir que “(son) frère s’est reposé après quatre jours de coma.” Et dit devoir se réunir avec sa famille avant de prendre la moindre décision concernant les suites à donner à cette affaire. Du côté de l’avocat Me Patrick Kabou du barreau de Toulouse, “on s’attendait tous à cette fin tragique. Un de nos médecins qui l’avait vu nous avait clairement fait savoir que François n’avait aucune chance de s’en sortir", rapporte le site.