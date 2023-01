Francophonie : Le Prix des cinq continents 2022 attribué à Monique Proulx du Canada Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|

Réuni ce vendredi 20 janvier, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), à Paris, le jury international du Prix des cinq continents a désigné Monique Proulx (Canada-Québec), lauréate de l’édition 2022 pour son roman Enlève la nuit (Ed. du Boréal). « Un jeune homme voulant s’arracher à sa communauté religieuse, rigoriste et autarcique part à la […] Réuni ce vendredi 20 janvier, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), à Paris, le jury international du Prix des cinq continents a désigné Monique Proulx (Canada-Québec), lauréate de l’édition 2022 pour son roman Enlève la nuit (Ed. du Boréal). « Un jeune homme voulant s’arracher à sa communauté religieuse, rigoriste et autarcique part à la découverte du monde moderne dans une métropole nord-américaine. Dans ce monde inconnu de lui, il découvrira aussi bien la cruauté contemporaine que l’urgence de la solidarité. Une histoire qui nous tient par la singularité de sa langue et par la texture de ses personnages. Les mots ont une profondeur inattendue, les situations sont vécues à hauteur « d’homme sans rien ». Du chagrin, du désir, de la naïveté, de la lumière et de l’espoir : tout y est pour chanter le roman d’une époque », a noté le Jury international, présidé par Paula Jacques. Le Jury a également décerné une mention spéciale à Yahia Belaskri (Algérie-France) pour son roman Le Silence des dieux (Ed. Zulma) : « Il s’agit d’un conte avec des gentils, des méchants, un fou sage et des sages fous. Un conte pour apprendre à voir au-delà, pour récompenser les justes et punir les mauvais, un conte qui encourage la simplicité du cœur, un conte où les femmes délivrées des hommes sont maîtresses de leur vie. Le style oscille entre une langue poétique de haute et forte inspiration, chants insérés dans une descente vers les malheurs, ponctués de grands cris pour la liberté ». La remise du Prix est prévue en marge de la Journée internationale de la Francophonie, dans le courant du mois de mars. Le Prix des cinq continents, créé en 2001, met en lumière des talents littéraires qui reflètent l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et les promeut sur la scène internationale. Ce prix, doté d’un montant de 15 000 euros pour le lauréat et de 5 000 euros pour la mention spéciale, offre un rayonnement international à ses bénéficiaires. Le lauréat bénéficiera d’une valorisation pendant toute une année, l’OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires, foires et salons internationaux identifiés de commun accord avec lui.



Source : Source : https://lesoleil.sn/francophonie-le-prix-des-cinq-...

