Fraude à l’UADB: Une dizaine d’examens annulés

L’Université Alioune Diop de Bambey est secouée par une affaire de fraude à l’examen de licence en sciences de gestion depuis le 9 mars 2023 dernier. Par mesure de prudence, le corps professoral a décidé d'annuler une dizaine d’examens. Dans un communiqué, le Saes Uadb informe que l'auteur présumé de la soustraction frauduleuse d’épreuves, de leur diffusion et ses complices étudiants, ont été entendus par les responsables de l’Ufr Ecomij. Seulement, se désole le Saes Uadb, un rapport a été transmis à l’autorité de l’Uadb depuis le 13 mars 2023 sans qu’aucune action concrète ne soit initiée pour traduire les mis en cause devant les commissions et juridictions compétentes, renseigne L'As.



Le syndicat a porté l’affaire devant la justice en déposant une plainte sur le bureau du procureur de Diourbel pour que «cet acte grave », qui implique directement un agent permanent de l’université, ne reste pas sans suite. La coordination du Saes-Uadb exige la suspension à titre conservatoire de l’agent incriminé en attendant sa traduction devant le conseil de discipline. Le syndicat réclame la traduction des étudiants concernés en conseil de discipline. Fustigeant par ailleurs la gestion « cavalière de l'autorité », le syndicat appelle tout le personnel à se tenir prêt au combat pour redorer l’image de l’Université durement écornée ces dernières années par une gouvernance solitaire de l’autorité.