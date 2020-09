Fraude au Bac: Les 13 tricheurs et les 2 étudiants édifiés sur leur sort le 30 septembre

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

C’est le 30 septembre que treize candidats à l’examen du baccalauréat et deux étudiants, tous poursuivis pour association de malfaiteurs et fraude à un examen, vont connaître leur sort. Ce groupe a comparu jeudi devant le tribunal de grande instance de Tambacounda.



D'aprés des infoormations du journal le Temoin, les 13 candidats, qui ont composé au jury 1.203 du centre d’examen du lycée de Goudiry, dans la région de Tambacounda, ont été arrêtés pour fraude durant le déroulement des épreuves de mathématiques, qui ont eu lieu début septembre. Au terme de l’audience tenue hier, le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 30 septembre prochain.

