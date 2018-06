Fraude au CFEE : Un écolier appréhendé avec les corrigés des épreuves

La fraude aux examens a de beaux jours au Sénégal. Après le Baccalauréat en 2017, elle fait parler d’elle à l’examen du CFEE et au concours d’entrée en sixième qui se tient depuis hier.



Un cas a été signalé à l’école Dieuppeul, située en face de la mairie de la commune du même nom. D'après le journal L'AS qui livre l’information, un jeune garçon a été appréhendé avec les corrigés des épreuves d'histoire et de géographie.



Le journal rapporte qu'il a été interpellé et mis à la disposition de la police. En attendant une enquête pour déterminer l'ampleur de la tricherie.