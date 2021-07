Fraude au bac: "Il s’agit de quinze candidats libres, tous provenant de Pikine et de Guédiawaye"

"Le 29 juillet 2021, au Centre Lycée de Pékesse (Inspection d’académie de Thiès), dans le Jury n° 1623, lors de l’épreuve de philosophie du Bac session 2021, un groupe d’élèves ont été surpris par les surveillants en train de consulter un corrigé d’un des sujets dans leurs téléphones portables, traité par leur complice à distance et partagé dans un groupe WatsApp dénommé « Team Pékesse ».



Il s’agit de quinze (15) candidats libres, tous provenant de Pikine et de Guédiawaye, qui se sont inscrits au Centre académique de l’Orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) de Thiès. Ces candidats, âgés entre 19 à 25 ont reconnu les faits et vont passer à la commission de discipline conformément aux textes en vigueur. La Section de recherche de la Gendarmerie mène son enquête pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette fraude en vue d’éventuelles poursuites pénales.



Par ailleurs, Il faut relever que les éléments constitutifs du dossier en notre possession, ne permettent pas d’évoquer une fuite d’épreuves ou de corrigés mais plutôt d’une tentative de fraude organisée qui a mal tourné. L’Office du BAC et les services du ministère de l’Education nationale se sont organisés pour sécuriser tout le processus du déroulement des épreuves et préserver la fiabilité et la validité du diplôme.

Le ministère de l’Education nationale et l’Office du BAC demandent à tous les candidats de garder leur sérénité et de rester concentrés sur leur objectif principal : la réussite au BAC dans l’effort et le mérite.

Mohamed Moustapha Diagne

Directeur de la Formation et de la Communication

Porte-parole".

Libération online

