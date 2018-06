Fraude au baccalauréat 2017 : les prévenus face au juge, aujourd’hui

L’affaire de la fraude au baccalauréat 2017 revient aujourd’hui, pour la troisième fois, au tribunal correctionnel de Dakar. Dans cette affaire, 43 personnes étaient initialement inculpées pour association de malfaiteurs ainsi que pour les chefs de fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment et complicité. Parmi les inculpés, il y avait 3 professeurs de lycée, 23 candidats, 3 bacheliers qui ont décrochés leur diplôme par la fraude en 2016 et d’autres personnes dont des étudiants et des individus évoluant dans divers domaines d’activités.



Après instruction, les trois agents de l’office du bac ont été blanchis par le doyen des juges. Les prévenus ont été appréhendés après le scandale né de la fuite sur les épreuves de français et d’histo-géo. Les sujets de ces matières étaient entre les mains de certains candidats, avant même qu’ils n'entrent en salle.



L’enquête a révélé que les épreuves étaient monnayées entre 25 000 et 200 000 francs CFA.











Enquête