Fred The Godson : Le rappeur est mort du coronavirus Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 17:34 | | 0 commentaire(s)| Le rappeur Fred The Godson (de son vrai nom Frederick Thomas) est mort du coronavirus. Il avait 35 ans. Photo publiée le 1er avril 2020.

Le rappeur Fred The Godson (de son vrai nom Frederick Thomas) est mort du coronavirus. Il avait 35 ans.

La planète Rap est en deuil. Elle pleure la mort de Fred The Godson, énième victime du coronavirus. L'artiste avait 35 ans, était marié et papa de deux petites filles.

Après la mort de Chynna, victime d'une overdose accidentelle, la planète Rap vit un nouveau deuil. Elle pleure la mort de Fred The Godson. L'artiste de 35 ans est décédé du coronavirus.





Fred The Godson, de son vrai nom Frederick Douglas, est mort dans un hôpital. Le rappeur avait contracté le virus Covid-19 et avait pourtant rassuré ses fans quant à son état de santé. Il s'était montré avec un masque à oxygène le 1er avril 2020. "S'il vous plaît, gardez moi dans vos prières", avait écrit l'artiste en légende de son dernier selfie.



Le 8 avril, son épouse LeeAnn Jemmott avait confié à la chaîne d'information News 12 que Fred The Godson n'était plus sous assistance respiratoire. Son mari, qui souffrait d'asthme et d'une fièvre de plus de 40 degrés (un des principaux symptômes du virus Covid-19), l'a quittée jeudi 23 avril.



Le 8 avril, son épouse LeeAnn Jemmott avait confié à la chaîne d'information News 12 que Fred The Godson n'était plus sous assistance respiratoire. Son mari, qui souffrait d'asthme et d'une fièvre de plus de 40 degrés (un des principaux symptômes du virus Covid-19), l'a quittée jeudi 23 avril.







Fred The Godson était papa de deux filles, Sophia et Sadie. Musicalement, il était respecté par les amoureux de hip-hop pour ses jeux de mots, la force de son style. Il avait connu un gain de popularité en apparaissant sur la couverture du numéro consacré aux nouveaux talents (la "freshman cover") du magazine XXL, en 2011, au côté de Kendrick Lamar, Meek Mill ou encore du défunt Mac Miller.



Fred The Godson a sorti son dernier album, Payback, au mois de mars 2020



