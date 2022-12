Freetown: Le nouveau paradis économique des Français et des hommes d’affaires Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Décembre 2022 à 23:49 | | 0 commentaire(s)| Située à l’ouest du pays, dans la région de la zone de l’ouest, près de l’Océan Atlantique, Freetown, la capitale de la Sierra Leone, est une ville portuaire. Avec environ 1 070 200 habitants, Freetown est la ville la plus peuplée de la Sierra Leone, c’est aussi le plus important centre financier, culturel et commercial du pays. Ses ressources minières et naturelles ont fini par l’inscrire dans la liste des villes les plus convoités au monde. Cerise sur le gâteau, l’arrivée au pouvoir en 2018, de Son Excellence le président de la République de la Sierra Léone Julius Maada Bio et de son vice-président Mohamed Juldeh Jalloh, est une aubaine pour l’économie du pays. Leur exemple de déclencheur économique fait tendance en Afrique, beaucoup de jeunes leaders suivent leurs pas.

Importance écologique



La baie de Yawry est située sur la côte de la Sierra Leone, sur l’océan Atlantique. À environ 25 km de Freetown, la baie se profile sur la partie sud-ouest du pays. Dans cette région vivent divers types d’écosystèmes, incluant des forêts de mangrove résilientes au changement climatique. Les rivières Ribi, Kukuli et Kargboro du district de Moyamba se jettent dans la baie, située au sud de la région de l’ouest. Les mangroves s’étendent aux trois rivières principales et se prolongent en amont, où elles deviennent une forêt marécageuse d’eau douce dans chaque endroit.



Les mangroves de cette région représentent 14,3 % de la couverture totale des mangroves de Sierra Leone. En raison de sa topographie douce, la Baie de Yawry est la zone humide côtière la plus productive de Sierra Leone en termes de poissons et de ressources connexes. La région compte aussi de nombreuses espèces animales menacées d’extinction, dont un grand nombre d’invertébrés dans les mangroves. Les fourmis tisserandes africaines, les abeilles africanisées et les criquets sénégalais contribuent tous à la riche biodiversité de la Baie de Yawri.



Pouquoi Freetown attire les investisseurs



En plus de la beauté paradisiaque du pays, la Sierra Léone a accompli des progrès depuis la fin de la guerre civile en 2002, dans des conditions économiques et sociales pourtant difficile. Son économie continue d’afficher un taux de croissance impressionnant, les recettes intérieures s’améliorent peu à peu malgré un taux de mobilisation fiscale historiquement bas, le déficit recule en pourcentage du PIB et tensions inflationnistes qui avaient été ravivés par les crises mondiales tendent à diminuer.



En effet, la croissance économique de la Sierra Léone est évaluée à 3,2 % en 2021 après un recul à 2 % en 2020, soutenue du côté de l’offre par une reprise de la production de minerai de fer et par la relance dans d’autres secteurs clés, et du côté de la demande, par des exportations à la hausse dans les secteurs minier et agroalimentaire.



Les investisseurs avertis ont envahi Freetown pour donner un nouvel élan à leurs business. Les opportunités d’affaires en Sierra Leone sont énormes et toutes exploitables : L’agriculture sierra léonaise ; Le tourisme ; Les ressources marines ; L’infrastructure ; Les mines ; Le pétrole et le gaz entre autres de quoi faire rêver un bon investisseur.



Son excellence le Président de la République de la Sierra Léone Julius Maada Bio et son vice-président Mohamed Juldeh Jalloh en leur qualité de leadership africains ont très tôt compris que le monde est devenu un gros village, c’est ainsi qu’ils ont décidé de faciliter la tâche aux investisseurs en leur offrant un marché des affaires qui répond aux normes internationaux.



Pour Rappel, Freetown a été fondée en 1787. Elle a été la capitale de l’ Afrique occidentale britannique, puis elle est devenue la capitale de la Sierra Leone en 1961, lorsque le pays a obtenu l’indépendance.



Accueil Envoyer à un ami Partager