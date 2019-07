Fronde à l’APR : «Sénégal debout» contre Macky Sall Les contestations ne viennent pas seulement de l’opposition contre Macky Sall, notamment concernant le scandale du pétrole et la hausse des prix. "Walf Quotidien", informe, en effet, qu’un vent de rébellion souffle au sein de l’Alliance pour la République (Apr). D’ailleurs, ajoute le journal, ces militants de la première heure de l’APR, ont mis en place «Sénégal debout» et projettent d’aller aux prochaines élections locales sous leur propre bannière.

