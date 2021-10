Fronde à l'Apr Dakar-Plateau : Macky Sall, agacé par les contestataires, fait interdire leur marche Le Président Macky Sall est-il remonté contre les jeunes de l'Apr de Dakar-Plateau qui ont vilipendé ces derniers jours sa politique de l'emploi, se sont attaqués à leurs deux leaders locaux, Yakham Mbaye et Salif Keïta, avant de programmer un rassemblement, hier, à la Place de l'Obélisque ? On peut le croire au regard des informations qui nous sont parvenues.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021

Depuis jeudi, il était dit que ces jeunes réunis dans un collectif dénommé "Apr Plateau Mayi", avaient renoncé à leurs manifestations à la suite d'une rencontre avec Abdoulaye Diouf Sarr. Mais, en vérité, ils ont vu leur demande d'autorisation de marche être rejetée par le Préfet du département de Dakar. Ce après avoir été auditionnés au Commissariat de police de la Médina, quelques jours auparavant. Au passage, on apprend que Macky Sall a été courroucé par ces agissements.

Reste maintenant à savoir quelle sera l'issue de cette fronde. De sources bien informées, on sait ce qui suit : le ministre de la Santé et potentiel candidat à la mairie de ville de Dakar, qui a reçu, jeudi, les contestataires, leur a dit des vérités crues dénonçant leur comportement, même s'il n'a pas manqué de leur promettre de jouer au facilitateur avec leurs leaders locaux. Et c'est là où le bas blesse, car si le Directeur général du Cices émet sur la fréquence apaisement (pour préserver sa candidature à la candidature à la mairie de Dakar-Plateau ?), le Directeur général du Soleil reste aphone et sourd à toutes les tentatives de médiation.

