Frontière sénégalo-gambienne: Un jeune enseignant perdu de vue depuis 2 jours Un enseignant du nom de M. Ndiaye, en service à Saré Moussayel, un village situé non loin de la frontière avec la Gambie, dans la commune de Badion, département de Médina Foula, est perdu de vue depuis le mercredi 10 février, entre 5 h et 6 h du matin.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon nos confrères « enqueteplus.com », qui livre l’info, après constat de son absence dans son établissement ce mercredi, des enseignants de la zone et le maire de Badion ont lancé l’avis de recherche pour retrouver cet instituteur qui est un natif de Kaolack.



Les recherches effectuées par ses collègues et les populations jusqu’à 22 h, mercredi et les appels téléphoniques au niveau de sa famille à Kaolack n’ont pu aider à le localiser.



Le sieur Ndiaye est introuvable jusqu’ici. Ses téléphones sonnaient dans le vide jusqu’à 10 h ce mercredi, selon le maire de Badion.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos