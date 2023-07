Frustration et manque d’infrastructures : Colère des impactés du Ter, cri de détresse à Tivaouane Diacksao Les impactés du Train express régional (TER) sont remontés contre les autorités étatiques, y compris le Président Macky Sall. Ce, suite à l’audience qu’il leur avait accordée et lors de laquelle, il avait pris la ferme résolution de résoudre leurs problèmes.

A en croire leur président Macodou Fall, aucune des promesses du chef de l’État n’a été respectée. Car, il tarde à leur donner les sites de recasement à Lac Rose. Les impactés réclament aussi leurs primes de vulnérabilité et leurs titres de propriété.



Une situation qui, selon lui, a plongé 3 000 impactés dans l’angoisse avec des familles qui, jadis propriétaires de maisons, ont été reconverties en locataires et dans la précarité totale, car peinant même à s’acquitter de leurs quittances de loyer ;



Cri de détresse à Tivaouane Diacksao



Les habitants de la commune de Tivaouane Diacksao (Pikine) veulent le renforcement de leurs infrastructures sanitaires et éducatives. Autrement dit, ils réclament un hôpital et un lycée.



Pour eux, dans cette localité, se soigner ou étudier relève d’un parcours du combattant du fait de l’enclavement de la commune. Car, dans l’un ou l’autre cas de figure, les populations sont obligées parfois de se rendre à Thiaroye Gare ou Diamaguène Sicap Mbao.



La 2e adjointe au maire de la commune de Tivaouane Diacksao, Léna Mbengue, a profité de la réception d’une ambulance médicalisée offerte par son mouvement «Développement et solidarité de Tivaouane Diacksao », pour lancer un cri du cœur à l’État.



Il urge, à ses yeux, d’aider la collectivité territoriale dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assainissement.















