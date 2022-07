Fuite "Renaissance" de Beyoncé : l'album apparaît apparemment en ligne quelques jours avant sa sortie officielle

FAITS MARQUANTS

Alors que la conversation sur les fuites se répandait sur les réseaux sociaux, Forbes a pu découvrir des liens vers ce qui semblait être des chansons de Beyoncé de haute qualité et inédites, dont les paroles semblaient correspondre à la liste annoncée des titres de chansons pour Renaissance .



On dit que la cause de la fuite pourrait être attribuée aux CD qui ont été distribués tôt en Europe.



Beyoncé, qui a sorti un album surprise éponyme en 2013, possède l'une des opérations les plus « sécurisées » de l'industrie, selon Variety .



Beyoncé a subi une fuite pour la dernière fois en 2011 avec son album 4, et avait déclaré à l'époque "même si ce n'est pas comme ça que je voulais présenter mes nouvelles chansons, j'apprécie la réponse positive de mes fans", selon le New York Times .



Forbes a contacté le label de Beyoncé, Columbia Records, pour un commentaire.



CONTEXTE DE LA CLÉ

Renaissance a été annoncé en juin. Le premier single, "Break My Soul", est sorti par surprise plus tard ce mois-là. Avec des paroles comme "libérez votre travail", il a rapidement été salué comme l'hymne de la Grande Démission. Il a atteint un sommet de n ° 7 sur le palmarès Billboard Hot 100, où il se trouve cette semaine . C'est devenu son 20e top 10 en tant qu'artiste solo, avec les 10 qu'elle a en tant que membre de Destiny's Child. Elle n'est que la troisième artiste à avoir au moins 20 hits seule et 10 avec un groupe, rejoignant Paul McCartney et Michael Jackson.



VALORISATION FORBES

450 millions de dollars. C'est ce que Forbes a estimé à la valeur nette de Beyonce en juin, la plaçant au 61e rang sur la liste 2022 des femmes autodidactes les plus riches d'Amérique .



CE QUE NOUS NE SAVONS PAS

Si Beyonce sortira son album plus tôt à cause de la fuite apparente, ou si elle s'en tiendra à vendredi comme prévu.