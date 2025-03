Fuite de gaz au projet Grand Tortue Ahmeyim : BP met en place des mesures pour maîtriser la situation

La compagnie pétrolière britannique BP assure avoir mobilisé des équipements et du personnel dans les installations du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, pour contrôler une fuite de gaz survenue depuis le 19 février dernier, informe l'Aps.



” Nous avons découvert des bulles de gaz sous-marines à faible débit, dans le puits A02 du projet Grand Tortue Ahmeyim, au large de la Mauritanie et du Sénégal, mercredi 19 février 2025 ″, affirme-t-elle d’abord, dans une déclaration parvenue à l’APS.



“ Nous avons élaboré un plan pour arrêter les bulles et avons mobilisé des équipements et du personnel spécialisés ”, assure ensuite BP, ajoutant : “ Nous continuons à prioriser la sécurité des personnes et de l’environnement ”.



L’impact que la fuite de gaz peut avoir sur l’environnement est “ négligeable ”, selon la compagnie pétrolière.



Des “ analyses techniques ” et des “ inspections visuelles ” sont en train d’être menées, pour “ surveiller et évaluer la situation ”, affirme BP, assurant que “i[le puits [affecté] ne présente aucun risque pour les employés]i”.



Le puits dans lequel est survenue la fuite de gaz, est l’un des quatre puits du projet GTA, développé par BP, la société américaine Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures et la Société des pétroles du Sénégal, précise la compagnie pétrolière.



Elle affirme que “ la situation actuelle n’a aucun impact immédiat sur les activités de production en cours des autres puits ”.



Jeudi, l’Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (nord), a réclamé une “ enquête indépendante ” sur la fuite de gaz et ses conséquences sur les activités maritimes et les populations côtières.



“ C’est notre santé, nos ressources et nos vies qui sont en danger et sous la menace d’une pollution sournoise, dont l’impact pourrait être irréversible ”, s’inquiète cette association de pêcheurs sénégalais.