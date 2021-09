Fuites d’hydrocarbures à Dalifort: Les habitants en danger

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de la commune de Dalifort courent un réel danger avec des fuites d’hydrocarbures des pipelines de la Société Africaine de Raffinage (Sar), au niveau des bassins de rétention, qui peuvent affecter les yeux.



Des sources de ""L'As signalent qu’une équipe de l’administration dirigée par le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall et le Préfet de Pikine, était hier sur les lieux, avec les autorités du ministère de l’Environnement et de la Sar, pour procéder à l’inspection des lieux en vue de trouver des solutions

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos