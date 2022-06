Fulgence Ndour nommé Sous-chef d’Etat-major général des Armées (Documents) Le Président de la République, Macky Sall a signé, ce jeudi 9 juin, 6 décrets portant promotion et nominations de cadres des forces armées. Ainsi, le général de brigade Fulgence Ndour est promu, à compter du 1er juillet 2022, au grade de général de division. Mieux, l’ancien Chef d'état-major de l'Armée de Terre, est nommé Sous-chef d'état-major général des Armées à partir de cette même date en remplacement du général de division Mamadou Gaye appelé à d'autres fonctions.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

Son poste sera désormais occupé par le général de brigade Philippe Henri Alfred DIA, précédemment Directeur général de l'Institut de Défense du Sénégal.

Ce dernier sera remplacé par le général de brigade Koly Faye précédemment Sous-chef ressources humaines de l'Etat-major général des Armées.



Par ailleurs, à compter du 15 juin 2022, le colonel Magatte Ndiaye est nommé dans la 1ère section (active) des cadres de l'Etat-major général, au grade de général de brigade.



Le Chef de l’Etat a, de ce fait, instruit Le Ministre des Forces armées et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présents décrets qui seront publiés au journal officiel.



















Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook