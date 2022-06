Fumée noire sur Colobane et ses alentours : Course-poursuite avec les manifestants

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Chassé-croisé entre manifestants et forces de l'ordre à Colobane et environs, où plusieurs jeunes se sont mobilisés pour face aux forces de défense et de sécurité déployés sur le terrain. Les jets de pierre en échange des gaz lacrymogènes campent le décor des lieux.



Les jeunes sont dispersés dans les différents coins et recoins de Colobane, mais c'est sans compter avec la détermination des forces de l'ordre pour maintenir la situation à la normale et faire revenir le calme.



Au moment où ces lignes sont écrites (16h06), une fumée noire envahit à Colobane et environs.



Nous y reviendrons !



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook