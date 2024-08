Fusillade dans le New Mexico aux Etats-Unis: Les 3 morts sont originaires de Louga

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2024 à 10:52

On en connait davantage sur cette fusillade dans la ville d’Albuquerque, dans le New Mexico (Nouveau Mexique) impliquant une famille sénégalaise, originaire de Louga.



E-Media a appris que Mohamed, 22 ans a abattu Awa, 20 ans, et Papi, 17 ans, avant de se tirer une balle. Le détective chargé de l’enquête fera une sortie, le temps d’attendre le Papa qui était à la frontière Canada/USA, détaille Bes Bi.

Ndèye Fatou Kébé