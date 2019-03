Futur Premier ministre : 4 prétendants se bousculent au portillon

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019

À peine réélu pour un bail de 5 ans à la tête du Sénégal, Macky Sall est, sans doute, en train de réfléchir sur les contours du futur gouvernement et, éventuellement, sur le profil de celui qui en sera le chef d'orchestre.



Du moins, au cas où l'actuel locataire de la Primature, Mahammed Dionne, ne serait pas reconduit. Walf Quotidien cite déjà Amadou Bâ, Me Alioune Badara Cissé, Aminata Touré et Mouhamadou Makhtar Cissé.

















Seneweb.com

