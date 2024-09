Futur cadre de collaboration : La Cdc et La Poste signent une convention de partenariat

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’information, les deux entités, qui sont déjà liées à travers un protocole spécifique entre la Cdc et Postefinances, filiale de La Poste, ont décidé de passer à une étape supérieure, et ainsi identifié plusieurs axes stratégiques de collaboration, à travers notamment la mobilisation de l’épargne et le développement de projets économiques d’intérêt général.



Les activités prioritaires, précise-t-on, concernent essentiellement : la régularisation et l’inscription du patrimoine foncier et immobilier de La SN La Poste à son nom ; la valorisation et la rentabilisation du patrimoine foncier et immobilier de SN La Poste ; le montage, la structuration et le financement de projets immobiliers ; la structuration et le développement de projets de logements sociaux ; la mise en œuvre d’un programme commun de sensibilisation et d’éducation financière pour le développement de l’épargne ; la mobilisation de l’épargne nationale et celle de la diaspora ; la fourniture de solutions technologiques et services de conseils, soutenant les opérations numériques et l’innovation technologique ; l’accompagnement de la SN La Poste dans la mise en œuvre de ses projets structurants, notamment le développement d’un centre de tri moderne ; la transformation institutionnelle de Postefinances en banque postale.



Le Directeur général de la SN La Poste s’est réjoui de la diligence et du pragmatisme de M. Keita pour sa réactivité aux instructions du Chef de l’Etat invitant la Cdc à accompagner La Poste qui traverse une situation difficile. Selon M. Kane, le partenariat avec la Cdc suscite beaucoup d’espoir et ouvre des perspectives prometteuses pour la clientèle et le développement de la SN La Poste.



Il se dit rassuré de cet accord qui facilitera à la Poste la diversification de son offre de services en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, ainsi que la mobilisation accrue de l’épargne sur le plan national.



Prenant la parole, le Directeur général de la Cdc a affirmé que la nouvelle stratégie d’intervention de la Cdc pour ses différentes missions est basée sur la mutualisation avec les organismes publics existants, conformément aux orientations des plus hautes autorités. Pour la mise en œuvre diligente de cette convention, Il a été retenu la mise en place d’un comité de pilotage qui sera soutenu par les filiales spécialisées de la Cdc, pour une mise en exécution rapide des projets identifiés.

Adou FAYE





Source : Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et Maguette Kanne, Directeur général de la Société nationale La Poste ont procédé, le vendredi 30 août 2024, à la signature d’une convention de partenariat qui vise à définir un cadre de collaboration mutuellement avantageux entre les deux institutions dans l’optique de créer des synergies pour une meilleure prise en charge de leurs missions respectives.Source : https://www.lejecos.com/Futur-cadre-de-collaborati...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook