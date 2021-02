G 5 Sahel: Macky Sall prendra part au sommet de N'Djamena

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 13:33 | | 1 commentaire(s)|

Le président Macky Sall quitte Dakar ce lundi, à destination de N’Djamena (Tchad) où il prendra part, mardi, à la séance élargie du Sommet du G5 Sahel, annonce le pôle communication de la présidence sénégalaise.



Le chef de l’Etat est invité par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du G5 Sahel, et le président tchadien Idriss Déby Itno, précise t-on dans un communiqué.



’’La séance élargie à laquelle le président Sall est convié vise à associer les pays et Institutions partenaires du G5 Sahel à la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire qui sévit dans l’espace sahélien’’, explique la même source.



Elle rappelle qu’avec un effectif de 1305 soldats, le Sénégal est le deuxième pays contributeur de troupes à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).



Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.



Le président français Emmanuel Macron va participer par visioconférence au sommet qui doit poser les bases d’une montée en puissance des acteurs locaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.



Le retour du chef de l’Etat à Dakar est prévu le même jour.

Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos