G77+1 : Notre compatriote Pape Abdoulaye Seck élu Président Le G77+CHINE est un groupe de 134 pays en développement qui se sont unis pour coordonner leur politique économique et promouvoir leurs intérêts communs. Cette organisation, créée en 1964, a pour but de renforcer la coopération Sud-Sud et de défendre les intérêts des pays en développement sur la scène internationale.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 18:02

C'est dans ce contexte que le Sénégal a été élu à la tête du G77+1 pour l'année 2023. Le nouveau président, Papa Abdoulaye Seck, est un éminent spécialiste en stratégie agricole, quintuple académicien et fonctionnaire sénégalais qui a occupé de nombreux postes de responsabilité dans son pays, notamment celui de Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural.



La nomination de Papa Abdoulaye Seck à la tête du G77+1 est un honneur pour le Sénégal, qui a toujours été un fervent défenseur de la coopération Sud-Sud et de la promotion des intérêts des pays en développement sur la scène internationale. En tant que président du G77+1, Papa Abdoulaye Seck aura pour mission de renforcer la coopération entre les pays en développement et de promouvoir leur voix dans les discussions internationales sur les questions économiques et de développement.



Le choix du Sénégal pour assurer la présidence du G77+1 pour l'année 2023 témoigne de la reconnaissance internationale de la qualité et de la pertinence des politiques agricole, quintuple académicien et de développement menées par le pays. Le Sénégal est en effet engagé dans un ambitieux programme de transformation économique et sociale, axé sur la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la promotion de l'inclusion sociale.



La présidence du G77+1 sera une occasion pour le Sénégal, de renforcer sa position sur la scène internationale et de promouvoir sa vision d'un monde plus équitable et plus solidaire. Papa Abdoulaye Seck est un choix judicieux pour cette mission, compte tenu de son expérience, de sa compétence et de son engagement pour le développement de l'Afrique et des pays en développement.



En conclusion, l'élection de Papa Abdoulaye Seck à la tête du G77+1 est une grande fierté pour le Sénégal et une reconnaissance de son rôle actif et engagé dans la coopération Sud-Sud et la promotion des intérêts des pays en développement. Nous souhaitons bonne chance à Papa Abdoulaye Seck pour cette nouvelle mission et espérons que la présidence du G77+1 sous sa direction, contribuera à renforcer la solidarité et la coopération entre les pays en développement.

