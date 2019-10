GF: Me Moussa Sarr et l’avocat de Neymar plaideront pour les Grenats En conflit avec le Zamalek, Génération Foot tient deux appuis de taille dans ses rangs. Le club de Déni Biram Ndaw fait appel à Me Moussa Sarr et Me De Dios Crespo, les avocats qui ont dernièrement permis à l’US Ouakam de gagner au Tribunal arbitral du sport (TAS) son procès contre la FSF.





Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Génération Foot est déterminée à aller jusqu’au bout pour faire tomber le Zamalek. Alors que la Caf donnera son verdict d’ici le 8 octobre, jour du tirage au sort de la phase de groupe de la LDC, Mady Touré et ses collaborateurs manœuvrent pour solidifier les arguments. Selon Record, ils sont entrés en contact avec Me Moussa Sarr, l’avocat qui avait permis à l’US Ouakam d’obtenir gain de cause auprès de la TAS en réintégrant le championnat Sénégalais après avoir été suspendu par la FSF.



L’avocat de Neymar aussi à la barre



L’avocat d’affaires au cabinet Mame Adama Gueye et associés ne sera pas seul à plaider pour Génération Foot. Il sera appuyé par Me Juan De Dios Crespo, son confrère espagnol, un spécialiste des contentieux au TAS. Il avait ainsi accompagné Me Sarr jusqu’à l’aboutissement favorable à l’USO dans son litige avec la FSF.



Rappel des faits



Le match de qualification au phase de groupes de la Ligue des Champions, qui devait départager Génération Foot et Zamalek na pu se tenir à cause d’un changement de denier minute orchestré par le club Égyptien. En effet sans l’aval des Grenats, visiteurs, les Cairotes avec l’appui de la CAF ont délocalisé la rencontre à Alexandrie à 24 heures du coup d’envoi. Une décision inacceptable pour les champions du Sénégal qui considèrent que le règlement de la CAF a été violé. L’équipe de Mady Touré avec le soutien de la fédération Sénégalaise de Football a refusé de jouer le match dans ces conditions et a rebroussé chemin le lendemain pour rentrer à Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos