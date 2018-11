GFM/e-Media Invest : ce que Youssou Ndour a dit Macky Sall

Les informations selon lesquelles le Président Macky Sall aurait tenu ses « vérités crues » au Président du conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFM), en l’occurrence Youssou Ndour, au cours d’une rencontre initiée par ses soins pour clore les débats sur son implication dans la création du nouveau groupe de presse e-Media Invest par l’ancien directeur général et d’autres journalistes de GFM , « occultent les remarques et la confiance que le promoteur a exprimées en retour au même chef d’Etat », regrette-t-on du côté du chanteur et homme d’affaire d’où l’on précise qu’il « n’a pas demandé une audience à cette fin ».



« Youssou Ndour n’a pas demandé une audience pour tirer cette affaire au clair. Il est proche du Président Macky Sall et milite pour sa réélection, ça tout le monde le sait, mais il est aussi le premier défenseur de son groupe de presse », et cela, il l’a dit par contre au Président Macky Sall, relate une source à Maderpost, ajoutant que « le PCA de GFM a, de plus, laissé entendre aussi au président, qu’il fera non seulement face mais qu’il dominera en plus les débats. Que ceux qui l’attaquent soient soutenus ou pas, par des gens du pouvoir ou pas ».



« Youssou Ndour a confiance en ses moyens et au potentiel de son groupe qui fait son travail en toute liberté et cela aussi, il l’a dit au Président Sall », poursuit la source, précisant que le chanteur a toutefois fait remarquer au chef de l’Etat, « sa surprise de voir l’attaque contre son groupe se faire à moins de six mois de la présidentielle. »



« C’est un constat qu’il a fait et il l’a fait savoir, maintenant l’avenir nous édifiera », a rajouté la source.



Maderpost