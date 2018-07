GIROUD: «J'ai tout donné pour l’équipe » Attaquant de l'équipe de France championne du monde, version 2018, Olivier Giroud a fait le point sur son ressenti, son rôle et son parcours à l'issue de la finale.

Ses premiers mots: «C’est indescriptible. On va réaliser au fil des jours ou des semaines. Que c’est bon ! C’est extraordinaire pour le peuple français, pour nos proches. Je suis tellement fier pour cette équipe.»



Sur l’évolution de cette équipe de France: « Lors des matches de préparation, on a été un peu critiqués. Mais on s’est forgé une force de caractère tout au long de la compétition et un style de jeu qui en a ennuyé plus d’un. Je parle de nos opposants. Mais on a marqué beaucoup de buts, on a eu un jeu tourné vers l’offensif et on a été très solides défensivement. Il y a énormément de positif à sortir de cette Coupe du monde. Il y a encore de très beaux jours à venir pour l’équipe de France ».



L’Argentine, le déclic: « On est rentré dans une autre compétition, celle à élimination directe. C’est toujours délicat. Le fait d’avoir réagi après avoir été mené au score et dos au mur. On a montré qu’on était solide dans tous les compartiments du jeu. On a été héroïques pour tous les Français ».



Sur le changement de statut: « On va savourer ça. Tout le monde nous dit que notre vie va changer. C’est une grande fierté et un honneur ».



Sur le retour sur les Champs-Élysées: « On a hâte d’y être. On veut fêter ça avec nos compatriotes. On est fier de ramener la coupe en France. On va profiter car le foot c’est extraordinaire quand cela procure de telles émotions. Cela va être bon.»



Sur son sens du sacrifice: « Je n’ai pas eu l’occasion de marquer un but dans cette compétition, c’est le petit bémol. Honnêtement, le plus important, c’était vraiment de rapporter la coupe. Aujourd’hui, je ne sais pas si j’ai eu l’occasion de frapper au but mais j’ai tout donné pour l’équipe. J’ai apporté ma pierre à l’édifice. C’est extraordinaire.»



Sur Didier Deschamps: « Bravo, respect. C’est une légende. Il a gagné en tant que joueur et coach. La vérité, c’est le terrain. Il pratique la langue de bois mais c’est pour mieux être performant sur le terrain. Ce soir, il ne va pas faire beaucoup de langue de bois et il va se lâcher.»



Sur son parcours: «Je sais d’où je viens. C’est d’autant plus appréciable. Je n’étais pas destiné à une histoire comme celle-là. J’ai une pensée pour Loulou Nicollin. Il a été une personne importante dans ma carrière. Je ne l’oublierais jamais par rapport à l’opportunité qu’il m’a donnée. Je suis très reconnaissant.»













