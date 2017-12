GROUPE H MONDIAL RUSSIE 2018 : Le profil des adversaires des « Lions »

La Pologne, un Monsieur Plus dénommé Lewandowski

La Pologne, septième au dernier classement FIFA, fait partie des premiers pays ayant obtenu leur ticket pour « Russie 2018 ». Elle le doit en partie à son attaquant vedette : Robert Lewandowski.

Le joueur du Bayern est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, avec 51 buts à son actif, battant le record de Wlodzimierz Lubanski (48 buts).

A l’Euro 2016, cette équipe très tactique et habile dans les contres, a été éliminée en quarts de finale « sans avoir perdu de match ». C’était contre le Portugal (1-1, tab : 5-3).



Le Japon, une sixième participation de suite

Le Japon, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud et l’Iran vont représenter l’Asie en Russie. Le premier cité qui a obtenu le précieux sésame en août dernier, après un succès à domicile sur l’Australie (2-0), vient chercher sa part du gâteau dans la poule des « Lions ».

Les japonais ont pour entraîneur, un certain …Vahid Hallilodzic, ancien entraîneur de l’Algérie. Cette sélection reste un des habitués du Mondial. Ce sera leur sixième participation de rang.



La Colombie, moins de mille colombes

Au pays de Radamel Falcao, co-équipier de Keïta Baldé Diao à Monaco, le parcours en éliminatoires de la Zone Amérique du sud na pas été un fleuve tranquille.

Les Colombiens ont attendu la dernière journée pour valider leur billet qu’ils disputaient avec le Chili, l’Uruguay, le Pérou, l’Argentine et le Paraguay. Autre signe qui montre qu’ils font preuve d’irrégularité, ils n’ont pas réussi à battre les ténors que sont le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Ces quarts de finaliste de la Coupe du monde 2014 ont tout de même un trio de joueurs qui peut faire trembler n’importe quel adversaire : Radamel Falcao (Monaco), James Rodriguez ( Bayern), Juan Cuadrado (Juventus)