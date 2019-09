GUEREO : Les précisions des responsables de l'APR suite aux accusations de contestation de la candidature de Mamadou Faye à la mairie de Sindia,

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable de l'APR GUEREO déclare ne pas être l'auteur et déplore de tels propos .

Si tel était le cas et que les instances du parti valident cette candidature ils seront les premiers à la soutenir.

Toutefois selon mamadou ndiom FAYE le coordonnateur, ceux qui parlent au nom du parti sans passer par le bureau de coordination ne font que dans la diversion. Avant d'ajouter que cet article n'engage ni de près, ni de loin l'Apr GUEREO.



