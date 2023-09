Gabon: 200 milliards de Fcfa saisis chez Sylvia Bongo

Sylvia Bongo, l'épouse française du président gabonais Ali Bongo, a été arrêtée en août 2023 à la suite d'un coup d'État militaire ayant renversé le régime. Elle était accusée d'avoir pris le contrôle du pouvoir après l'AVC de son mari en 2018. Le journal français Libération révèle que Sylvia Bongo avait un contrôle quasi-total sur le gouvernement gabonais, agissant au détriment d'Ali Bongo, qui était affaibli.



Ses excès, y compris un train de vie luxueux, des nominations controversées et des allégations de détournement de fonds de campagne électorale, ont contribué à la chute du régime. Sylvia Bongo et son fils aîné Nourreddin, accusé de détournement de fonds, corruption et trafic de stupéfiants, sont assignés à résidence à Libreville. La fin de leur règne met en lumière des décennies d'abus au sein de la dynastie Bongo au Gabon.