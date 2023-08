Gabon. Ali Bongo déclaré vainqueur de la Présidentielle, des militaires « annulent le scrutin » Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Un groupe de militaires annonce à la télévision l’annulation du scrutin et la dissolution des institutions gabonaises. « Après avoir constaté «une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos(…) nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en […] Un groupe de militaires annonce à la télévision l’annulation du scrutin et la dissolution des institutions gabonaises. « Après avoir constaté «une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos(…) nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Toutes les institutions de la république sont dissoutes, le gouvernement, le Sénat, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité » a lu un militaire gabonais à la télévision. L’autorité nationale en charge du scrutin venait juste de déclarer le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis quatorze ans, vainqueur de ces élections à un tour avec 64,27% des suffrages exprimés. (Avec Rfi.fr)



Source : Source : https://lesoleil.sn/gabon-ali-bongo-declare-vainqu...

