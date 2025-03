Gabon : Elumelu s’engage à renforcer les infrastructures et l’autonomisation des jeunes

Selon un communiqué de presse, Elumelu, qui était en visite officielle au Palais présidentiel de Libreville, au Gabon, à l'invitation du Président Nguema, a discuté des stratégies clés visant à renforcer le développement des infrastructures et à favoriser l'entrepreneuriat dans le pays.



Au cours des discussions, renseigne le document, les deux dirigeants ont souligné l'importance des investissements stratégiques dans les infrastructures en tant que catalyseur de la croissance économique et de la création d'emplois, tandis qu'Elumelu, fervent défenseur de l'Africapitalisme, a souligné le rôle des partenariats avec le secteur privé dans la promotion du développement durable.



«Le président du Gabon est engagé à assurer le développement des infrastructures au Gabon, et moi, en tant qu'africain et investisseur africain, je soutiens les pays, les dirigeants et les entreprises qui souhaitent investir et créer des emplois pour les jeunes », a souligné Elumelu.



À la suite d'un précédent engagement des deux dirigeants à New York en septembre 2024, Elumelu a dévoilé son intention d'une initiative dédiée pour soutenir la jeunesse gabonaise à travers Uba et sa fondation, la Tef.



«En tant que Fondateur de la Tef, qui soutient les jeunes Africains, je suis heureux de travailler aux côtés de dirigeants qui accueillent et rassemblent la jeunesse africaine. Son Excellence le Président a eu la gentillesse de partager sa vision de l'aide à la jeunesse gabonaise et il a sollicité mon soutien. J'ai fait la promesse que le Groupe Uba soutiendrait les projets de développement d'infrastructures au Gabon et que la Tef fournirait aux jeunes entrepreneurs un financement de démarrage non remboursable de 5 000 $ chaque année », a assuré Elumelu.



Exprimant son appréciation pour l’engagement d’Elumelu, le Président du Gabon a souligné l’importance de ce partenariat dans la conduite de l’agenda économique du pays. «Le Gabon est prêt pour une nouvelle ère de transformation économique, et les partenariats avec des investisseurs africains de premier plan comme Tony Elumelu sont essentiels pour accélérer nos progrès. Notre objectif est de créer des opportunités pour les jeunes et de renforcer les infrastructures du pays, et nous accueillons favorablement les collaborations qui correspondent à cette vision », a déclaré le président.



Le Groupe Uba, une institution financière panafricaine de premier plan, soutient depuis longtemps la croissance économique sur tout le continent par le biais d'investissements dans les infrastructures stratégiques et d'initiatives d'autonomisation financière. Avec cet engagement renouvelé, la banque vise à améliorer l’inclusion financière et à créer des opportunités durables pour les entrepreneurs locaux, renforçant ainsi la résilience économique du Gabon.



Cette collaboration marque une étape importante dans la promotion d'un environnement favorable à l'innovation, à l'indépendance financière et à la prospérité économique au Gabon.



Plus tôt, alors qu'il s'adressait à un groupe composé de décideurs politiques, de dirigeants d'entreprises et d'investisseurs réunis lors de l'édition inaugurale de la Réunion économique du Cameroun à Yaoundé, Elumelu a souligné le rôle essentiel de l'entrepreneuriat, du développement des infrastructures et de l'inclusion financière dans la promotion de la transformation économique.



Il a souligné l’importance du commerce et des investissements intra-africains, tout en exhortant les parties prenantes à adopter des politiques qui créent un environnement propice au développement des entreprises.



Adou FAYE





