Gabon: Ousmane Cissé, nommé nouveau Directeur général de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG)

A l’issue du Conseil d’administration de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), qui s’est tenu le lundi 22 mai 2023, à Libreville, le Sénégalais Ousmane Cissé a été nommé Directeur général de la SEEG.



Le communiqué du Conseil d’administration de la SEEG, décrit son nouveau Directeur général comme un « expert en comptabilité, finance et fiscalité justifiant d’une expertise et d’une expérience en administration et gestion des organisations », pour justifier le choix porté sur Ousmane Cissé.