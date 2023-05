Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gabon / Perçu comme un ‘’étranger’’: Le Sénégalais Ousmane Cissé démissionne de la Direction générale de la SEEG Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 21:51 | | 1 commentaire(s)| Nommé Directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), le 22 mai 2023, le Sénégalais Ousmane Cissé a démissionné après les vives critiques sur sa désignation en tant qu’étranger à la tête d’une société nationalisée. Sylvère Biteghe assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur.









La nomination de Ousmane Cissé n’aura duré que 3 jours à la tête de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Nommé en session extraordinaire du Conseil d’administration, le 22 mai 2023, le Sénégalais, tout nouveau et controversé Directeur général de la SEEG, a été admis à rendre le tablier au terme d’un Conseil d’administration tenu dans la soirée du 25 au 26 mai 2023.



Dans un communiqué en date du 26 mai de la SEEG, le démissionnaire a motivé sa décision par sa volonté d’éviter de constituer un frein à l’objectif de transformation de la SEEG, qui ne peut être mise en oeuvre que dans un climat de sérénité.



Directeur général adjoint en charge de la Technique et des Opérations, le Gabonais Sylvère Biteghe va assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur, au terme d’un processus d’appel à candidatures, a renseigné le document.



La nomination d’Ousmane Cissé, quatre jours plus tôt, a suscité de vives critiques de la part d’une partie de l’opinion publique et de la société civile gabonaise, qui désapprouve qu’un « étranger » soit désigné à la tête d’une société nationalisée après le départ de Véolia. Elles ont exigé sa démission. Pour elles, il y a des Gabonais compétents qui méritent ces postes de responsabilité dans leur propre pays.











