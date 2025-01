Gabrielle Kane : Faux mandat d’arrêt international et voyage récent à Paris, pour répondre à une convocation

Ces derniers jours, des rumeurs circulent sur un supposé mandat d’arrêt international émis contre Gabrielle Kane et des jugements par contumace visant son ex-mari, Franck Artuit, qui aurait contacté la presse locale sénégalaise pour alimenter ces spéculations. Pourtant, les faits montrent une tout autre réalité.



Gabrielle Kane, militante engagée, a récemment voyagé avec la compagnie Air France et, est descendue à Paris la semaine dernière. Ce déplacement avait pour but de répondre à une convocation judiciaire officielle. Selon ses proches, c’est la toute première fois qu’elle reçoit une telle convocation, car elle avait changé d’adresse en France, ce qui avait retardé certaines correspondances administratives.



Les rumeurs de mandat d’arrêt international ou de jugements par contumace sont infondées. Gabrielle Kane, loin de fuir, a fait preuve de responsabilité en répondant aux autorités compétentes. Son entourage dénonce une campagne de désinformation orchestrée pour ternir son image.







