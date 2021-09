Gabrielle Kane: "Il est logique et légitime de se faire avorter en cas de viol" Gabrielle Kane qui défend la cause des femmes, a déclaré vendredi, dans Jakaarlo, qu'il est "logique et légitime de se faire avorter en cas de viol".

