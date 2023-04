Gadaye : Un charretier tue son collègue

Une bagarre entre charretiers a viré au drame hier, au quartier Gadaye de Yeumbeul Nord. Cheikhna D. a perdu la vie suite à son altercation avec deux frères, Mamadou D. âgé de 19 ans et Babacar D. âgé de 23 ans. Selon des sources de "L'As", Cheikhna s'est battu samedi dernier avec les deux frères. Mais ces derniers sont revenus à la charge hier pour solder leurs comptes avec Cheikhna. Il s'en est alors suivi une vive altercation. Le sieur Babacar a réussi à maîtriser Cheikhna. Moment alors choisi par son jeune frère Mamadou pour sortir un couteau et le poignarder mortellement, avant de prendre la fuite.



Les limiers de Yeumbeul Asecna ont effectué une descente sur les lieux pour interpeller dans un premier temps, Babacar, avant d'arrêter Mamadou, qui s'était réfugié à la bande des filaos. Pour le moment, les causes de ce meurtre restent inconnues, même si d'aucuns évoquent la thèse d'une vengeance car la victime avait l'habitude de bastonner le charretier Mamadou. Nos sources renseignent que la dépouille de la victime est déposée dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l'autopsie.