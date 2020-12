Gadgets vendus à l'école: les aveux "alcoolisés" du libanais Khalil Houssam Khalil, le fournisseur des gadgets alcoolisés, est passé aux aveux devant les enquêteurs de la police.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 07:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Libanais aurait reconnu les faits avec force détails. Il a confié, selon les PV repris par Libération, que le produit est arrivé à Dakar sans aucun document (DIPA).



Chaque carton contenait 600 blocs. Et pour les 50 cartons qu'il a revendus, en raison de 15 000 Fcfa, l'unité, il déclare avoir payé 22 000 Fcfa l'unité.



Bah, son fournisseur basé en Guinée, a l'habitude de passer ses produits par la voie terrestre, via la Gambie, ajoute-t-il, soutenant qu'il ne le connaît que de nom.



Il confie qu'il n'a pas retiré le produit de son dépôt. En réalité, le dernier stock est déjà écoulé, fini. Il avait, en effet, tout vendu.



"Je suis musulman. Si je savais que les gadgets contenaient de l'alcool, je n'allais jamais les commercialiser", a-t-il souligné.

