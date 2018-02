Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gaëlle Samb : la Saint Valentin sans Khalifa Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

On a coutume de dire que «derrière chaque grand homme, il y a une grande dame». Evidemment, derrière Khalife Sall, le maire de Dakar se trouve Gaëlle Samb, une femme discrète, très peu connue du grand public.





Dans l’ombre, la Franco-Sénégalaise née Ndèye Gaëlle Samb mène un combat sans relâche pour la libération de son mari emprisonné depuis le 7 mars 2017. D’ailleurs, parmi les donateurs pour la caution de celui-ci, on la retrouve en tête de liste. Elle a mis sur la table une maison construite sur 350 mètres carrés au Point E. Valeur estimée : 322,9 millions F Cfa.



