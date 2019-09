Gaëlle Voiry, Miss France 1990, est morte dans un accident de la route

Gaëlle Voiry, Miss France 1990, a trouvé la mort samedi soir dans un accident de la route à Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie, rapporte Le Dauphiné Libéré. Elle était à vélo lorsqu'une voiture l'a percutée sur la route D1005, peu après 20 heures, précise le quotidien régional. Toujours d'après le journal, elle était accompagnée d'un ami, lui aussi à vélo, qui a également perdu la vie.



L'ancienne Miss France, âgée de 50 ans, habitait Combloux, en Haute-Savoie, et était mère de trois enfants, d'après Le Parisien. Elle avait été élue Miss Aquitaine en 1989 et après son sacre de Miss France, elle avait participé au concours Miss Univers - remporté cette année-là par Miss Norvège.



Sylvie Tellier "très choquée"



"Je suis très choquée, c'est un drame épouvantable", a réagi Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France, dans les colonnes du journal. "Gaëlle était une femme dynamique, très sportive, elle faisait beaucoup de ski et de vélo. Il y a quelques années, on avait organisé à deux reprises un week-end d'intégration avec les miss à Megève. Gaëlle était venue, elle skiait très bien. Elle était très sympathique."