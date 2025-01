Gala National de la Presse : Les Grands Gagnants de l’Édition 2025 (Photos)

À l’occasion de ses 20 ans, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal a organisé le Gala National de la Presse, mettant en lumière les travaux remarquables des journalistes sénégalais à travers divers prix récompensant leur engagement pour l'excellence et les droits humains.

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a marqué ses deux décennies d’existence en grande pompe avec le Gala National de la Presse. Cet événement prestigieux a célébré l’excellence journalistique et mis à l’honneur les contributions significatives de journalistes dans différentes catégories.



Les Lauréats





Le Prix Média et Droits de l’Enfant a été décerné à Gaustin Diatta du journal, Le Soleil pour son reportage intitulé "École ghanéenne d’Elinkine, une fenêtre scolaire au cœur du Kassa".





3e prix : Mamadou Dieng (ITV) pour son reportage sur les sourds-muets intitulé "Les oubliés de l’éducation".



2e prix : Aminata Ba (RFM) pour son reportage sur le travail des enfants à la décharge de Mbeubeus.

Grand Prix : Dième Faye (Maison des Reporters) pour son sujet sur "Ndiagania, le supplice de la transhumance pour les enfants".



Catégorie



Presse en ligne :



3e prix : Pape Ibrahima Ndiaye (ITV).

2e prix : Abdourahmane Diallo (APANEWS).

Grand Prix : Fana Cissé (PressAfrik).



Étudiants :



3e prix : Abdoulahi Ndour (CESTI).

2e prix : Ami Ngom (CESTI).

Grand Prix : Amadou Kébé (CESTI).

Photojournalisme :

3e prix : Cheikh Tidiane Ndiaye (Les Échos).

2e prix : Pape Demba Gueye (APS).

1er prix : Assane Gueye (APANEWS).

Presse écrite :

3e prix : Mame Diarra Dieng (L’AS).

2e prix : Oulimata Fall (Bës Bi, Thiès).

Grand Prix : Abdoulaye Camara (Le Quotidien, Vélingara).

Radio :

3e prix : Alicia Préria (RSI).

2e prix : Nafissatou Ndiaye (RFM).

Grand Prix : Ndèye Maty Dieng (RFM).

Télévision :

3e prix : Ndiacké Mbaye (Walf TV).

2e prix : Moustapha Toumbou (Walf TV).



Grand Prix : Mélanie Aminata Sambou (Walf TV) et son cameraman, Pape Gora.





Prix d’Investigation



Le prix d'investigation, dénommé Prix Mame Less Camara, a récompensé : Encouragements : Youssouph Bodian (RFM) et Mamadou Ramata Diallo (Maison des Reporters).



Grand Prix : Azile Momar Lo maison des reporters pour son reportage sur le trafic de visas.

Cet événement a démontré une fois de plus l’importance de l’excellence et de l’éthique dans le travail des médias au Sénégal, tout en honorant le rôle crucial des journalistes dans la défense des droits humains et la promotion de la justice sociale.



Une occasion pour rendre hommage aux différents présidents qui ont eu à gérer la convention des jeunes reporters. Au nom des fondateurs et en tant que premier président de la CJRS,Abiboula Fall s'est félicité de l'héritage aux mains de la jeune génération.