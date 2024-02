Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gala de la Fête du Printemps 2024: CMG mettra en service des technologies innovantes Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 11:01 | | 0 commentaire(s)| Le gala de la Fête du Printemps est un symbole important du Nouvel An chinois et une fête culturelle essentielle pour les Chinois. Le gala de la Fête du Printemps 2024 de China Media Group (CMG) sera diffusé le 9 février (le réveillon du Nouvel An chinois). Selon la conférence de presse de CMG, le gala de cette année sera produit en ultra-haute définition (UHD) pour répondre aux besoins de présentation de la télévision, les écrans géants publics et les téléphones portables.

CMG a introduit de manière innovante la production virtuelle (VP), créant ainsi un système de production UHD de XR+VP (réalité étendue+ production virtuelle), afin de présenter un espace virtuel et réaliste.



Le gala de la Fête du Printemps 2024 de CMG déploiera pour la première fois dans le studio un système d'interaction immersive sur scène. Au cours du gala, un système de tournage UHD en vue libre capturera de manière globale les mouvements des acteurs et des moments merveilleux, et les restituera en temps réel par le biais de la téchnologie de la réalité augmentée (RA) et de l'intelligence artificielle (IA).



Cette année, un dispositif scénique en forme de « Loong », interprétera de manière vivante le "Loong volant dans le ciel", et des centaines d'écrans LED, équipés du système de contrôle et de surveillance de vidéo UHD développé par CMG, permettront à la scène du gala de changer de décor étape par étape.





Accueil Envoyer à un ami Partager