Gala international du court métrage : ”Beutset” d’Alicia Mendy remporte le premier prix

Le film ´´Beutset’’ [l’Aurore en français] de la réalisatrice suisse d’origine sénégalaise et italienne, Alicia Mendy, a remporté, samedi soir, le premier prix de la 6e édition du gala international du court-métrage de Saint-Louis, a appris l’APS auprès des organisateurs.



La soirée de clôture de ce gala qui s’est déroulée à l’Institut français a été présidée samedi par le secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr. Elle a été marquée, entre autres, par l’attribution des prix, une remise des trophées mais également une rediffusion des films primés.



Le premier prix de ce Public court 2025 a été attribué au film ”Beutset’’ [l’aurore en français]. Le film ”Beutset” d’une durée de 29 minutes 57 secondes retrace l’histoire d’un jeune garçon du nom d’Alioune en lutte face à des troubles névrotiques.



”Je pense que cette œuvre méritait amplement d’être primée”, a réagi le promoteur culturel de ce gala, Gora Seck, magnifiant ainsi l’audace créative de ce film. Les autres prix ont été attribués au film collectif ‘´Jongoma’ˋ [femme forte en français] 2e prix, à Ndeye Anta Mbaye, 3e prix mais également un prix d’honneur attribué à Ndiaga Mbow.



Absente à la soirée de clôture, Alicia Mendy, a magnifié la consécration de son film mais également adressé un message de remerciement au Public court à travers un appel téléphonique.



Dans son allocution à l’occasion de la soirée de clôture de ce gala, Bakary Sarr a salué cette initiative, laquelle vise à rapprocher le cinéma du grand public particulièrement les élèves mais également les étudiants.



Le Directeur de l’Unité de formation et de recherches de Civilisation, religion, arts et communication (UFR/CRAC) de l’Université Gaston Berger (UGB), Ibrahima Sarr a, de son côté, apprécié ce Public court. C’était un moment fantastique, dit-il remerciant l’Institut français pour son accompagnement à la promotion du cinéma.



Entre autres personnalités, Sira Bâ Dieng, directrice du centre culturel régional Abdel Kader Fall de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé des affaires administratives, Halima Gadji, actrice, mannequin et entrepreneure, ont pris part à la soirée de clôture de ce gala.



Pour la sixième édition de ce gala international du court-métrage de Saint-Louis, dix-neuf films [19] étaient en compétition officielle.



