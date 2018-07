Galatasaray veut signer Kara Mbodji !

Galatasaray qui a terminé la saison de Super League en tant que champion, veut créer une équipe ambitieuse pour la Ligue des Champions la saison prochaine.



Selon les infos relayées par les médias turcs et belges, Galatasaray cherche une alternative Jason Denayer en défense centrale et lorgne du côté de la Belgique.



En effet Jason Denayer est la priorité de Galatasaray, mais en cas d’échec des négociations, le champion Turc cible l’international sénégalais d’Anderlecht Kara Mbodji. Kara ne cache pas ses envies d’évoluer dans un grand club et a l’air intéressé par la piste Galatasaray.



Le défenseur central de 28 ans, est toujours sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2020 et a joué 20 matchs dans la saison passée.