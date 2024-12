Galsen Hip Hop Awards 2024 : BM Jaay, révélation de l'année, avec quatre trophées

La 10e édition des Galsen Hip Hop Awards, s’est tenue ce mercredi 18 décembre, au Théâtre National Daniel Sorano à Dakar.



La véritable étoile montante de la soirée fut BM Jaay, qui s’est imposé comme la révélation de cette édition. Avec quatre trophées à son actif : Meilleur EP pour Waxande, Meilleur Featuring pour Doxal Sa Dox, Meilleur prestation au Galsen HH et le prestigieux titre d’Artiste de l’année, il a consolidé sa place parmi les artistes les plus prometteurs de sa génération, informe "LeSoleil-Sn".



Cette année encore, DIP Doundou Guiss a confirmé son statut d’icône. Avec LFLF, il décroche le prix du Meilleur Album Solo et celui de Meilleur Lyriciste, des distinctions qui soulignent son écriture percutante et sa constance au sommet de la scène musicale.



Dans la catégorie groupe, Fuk N Kuk a marqué les esprits avec leur projet Zundumu Spirit, sacré Meilleur Album de Groupe, prouvant que l’unité et l’énergie collective demeurent des forces majeures.



D'après la même source, du côté des réalisateurs, Ngaaka Blindé a captivé le public avec Ibliss, sacrée Meilleure Vidéo, tandis que Ouz Zik Buzz, plébiscité par ses fans, a remporté le prix du Choix du Public.



Au-delà des récompenses, la soirée a été ponctuée de moments forts. Parmi eux, la performance émouvante de Magui, abordant les violences faites aux femmes.