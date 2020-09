Galsen Live / Ninki Nanka: “L’argent offre une bonne posture sociétale”

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Ninki Nanka chante, c’est ma mère qui m’envoie. Le rappeur reste d’avis que seule la politesse permet de se construire et, c’est l’argent qui aide à avoir de la consideration familiiale et sociale. L’argent, reconnaît-il, fait le Bonheur et offre du plaisir. L’enfant de Rufisque se declare comme étant le meilleur rappeur du pays.