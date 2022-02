Gambie : Arrêtés après leur retour d’exil, le Général Saul Badjie et Cie libérés par la Haute Cour

Rentrés de leur exil au mois de décembre dernier en Guinée Équatoriale quelques jours après la réélection du président Adama Barrow, les six proches de l’ancien président Yahya Jammeh arrêtés, ont été libérés sous caution dans le cadre d’une enquête policière. Il s’agit du Général Saul Badjie, des Lt colonel Wandifa Barrow, le Lt colonel Amadou Joof, le Lt Kaddy Colley, le Ssgt Lamin B Jammeh, le Sgt Lamin Nyassi et le Sgt Landing Jarju.

La Haute Cour de Gambie a ordonné la libération du général Saul Badjie, du major Landing Tamba et de l’adjudant Musa Badjie qui ont été arrêtés à leur arrivée dans le pays en provenance de Guinée équatoriale parce qu’ils soupçonnaient d’avoir commis



Le général Saul Badjie and Co ont été traduits en justice sans être inculpé d’aucune infraction par l’État. La Haute Cour a ordonné aujourd’hui la libération du général Saul Badjie et de deux de ses collègues détenus dans les prisons Mile 2.



Le tribunal a rejeté la demande de l’État de prolonger leur détention en disant que c’était inconstitutionnel. Aucune accusation formelle n’a encore été portée contre le général Badjie et d’autres anciens gardes de l’ex-président Yahya Jammeh.



La Haute Cour a rendu trois ordonnances, dont la libération immédiate du général Badjie tout en l’informant de se rendre disponible pour toute enquête future et à ne pas quitter le pays.



Le général Saul Badjie, le major Landing Tamba et l’adjudant Musa Badjie sont accusés d’avoir tué deux ressortissants américano-gambiens lors de la tentative du coup d’état contre le président Yaya Jammeh en 2015 alors qu’il était en visite à Dubaï.



Amsatou BARROW Atlanticactu.com

