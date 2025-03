Gambie : L'explosion d'un réservoir dans un camp naval à Banjul fait un mort et quatre blessés

Un drame a frappé le camp du commandement de la marine gambienne à Banjul, vendredi 28 mars 2025, lorsqu’un réservoir a explosé lors d’une opération de ravitaillement en carburant. Selon un communiqué des forces armées gambiennes, relayé par l’AFP, l’incident a coûté la vie à un jeune officier de la marine et blessé quatre autres personnes, lit-on dans Seneweb.



Le sinistre s’est produit vers 18h00 (heure locale et GMT) alors qu’un camion-citerne de la société Jah Oil effectuait sa livraison mensuelle de carburant à la marine. L’explosion a déclenché un violent incendie, dont les causes font l’objet d’une enquête ouverte par l’armée. « D’après les premiers éléments, l’incendie a tué un officier de la marine et blessé deux autres. Le chauffeur du camion et un assistant de Jah Oil ont également été touchés », précise le communiqué.



Les blessés ont été évacués vers un hôpital pour recevoir des soins. Les forces armées gambiennes ont exprimé leurs « sincères condoléances » à la famille de la victime et aux personnes affectées, tout en priant pour le prompt rétablissement des blessés.

