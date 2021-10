Gambie: La visite de Macky Sall "dope" les 625 militaires sénégalais déployés à Bouya Dans sa mission qui consiste à perpétuer la tradition d’accompagner les organisations régionales, sous régionales et internationales à la recherche de la paix et de la stabilité, le Sénégal avait dépêché 625 militaires dans le pays frère, la Gambie. Une mission validée par la CEDEAO qui incite les pays membres à se soutenir mutuellement car, étant intimement liés.

Le président de la République, sur le chemin du retour de Gambie hier, s'est arrêté à BOUYA en territoire Gambien pour s'enquérir du moral des troupes sénégalaises déployées dans cette zone depuis le début du mois de septembre dernier, renseigne Dakaractu.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 07:16

Ce contingent sénégalais dirigé par le lieutenant-colonel Mamadou Sarr, a réaffirmé au Président Macky Sall l'engagement total des forces armées sénégalaises et lui a signifié que cette posture républicaine est fortement saluée par les autorités gambiennes.



Ce dévouement reconnu par le pays frère, est, selon le colonel Mamadou Sarr, en premier lieu, « motivé par l’engagement sans faille du Chef Suprême des armées, le Président Macky Sall, leur commandant en chef. »



Au cours de ce passage du chef de l’État, un bref échange sur l'action militaire et leur présence dans la zone pour une mission de sécurisation des personnes et des biens a eu lieu avec les autorités militaires trouvées sur place...

