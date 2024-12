Gambie : Ousmane Sonko a rendu une visite de courtoisie au président Adama Barrow. En marge de sa visite d’amitié et de travail en Gambie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a effectué une visite de courtoisie auprès de Son Excellence Adama Barrow, Président de la République gambienne.

Cette rencontre a coïncidé avec la réunion, ce vendredi 20 décembre 2024 à Banjul, de la commission consultative conjointe sénégalo-gambienne. Chargée de superviser la coopération bilatérale, cette commission ne s’était pas réunie depuis 2011, marquant ainsi un tournant significatif dans les relations entre les deux nations.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la relance de l’axe Dakar-Banjul, symbolisant une volonté commune de renforcer les liens historiques et stratégiques entre le Sénégal et la Gambie.



Il a également exprimé sa gratitude au Président Barrow pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de son séjour.



Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de dynamisation des partenariats transfrontaliers entre les deux pays voisins.



